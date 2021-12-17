https://news.day.az/world/1416632.html В Австралии крокодил бросился на женщину в лодке и попал на камеру - ВИДЕО
В Австралии крокодил бросился на женщину в лодке и попал на камеру - ВИДЕО
На Северной территории Австралии крокодил бросился на женщину и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В момент нападения австралийка находилась в лодке - она заметила в воде рептилию и решила снять ее на телефон. Крокодил подплыл вплотную к лодке и какое-то время смотрел на женщину, а потом неожиданно подпрыгнул и бросился на нее в попытке укусить.
Женщина успела отодвинуться на безопасное расстояние. После неудачной попытки нападения крокодил скрылся в мутной воде.
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