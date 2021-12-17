Военный эксперт предсказал мировую войну в ближайшие пять лет

Эндрю Мишта, эксперт в области безопасности, считает, что в ближайшие пять лет может начаться мировая война. Он предсказал это в статье для издания The Wall Street Journal,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Военный эксперт заявил, что в последнее время сильно повысился риск конфликта между Китаем и США, который может перейти в горячую фазу. К примеру, из-за спора стран относительно принадлежности Тайваня. Мишта добавил, что другие державы, из-за неготовности США к такому формату войн, тоже бросят стране вызов. Пентагону же, по словам эксперта, потребуется 15 лет на модернизацию Вооруженных сил.

Запад находится в непростой ситуации из-за потока мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, считает колумнист. Это ослабило США так же, как эпидемия коронавируса, и открыло другим странам возможность "сбросить Вашингтон с пьедестала".