Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд

Цены на электроэнергию в Европе взлетели до рекордных значений из-за того, что крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции Electricite de France SA объявила о приостановке работы двух ядерных реакторов на длительный срок. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остановка осложнит ситуацию на рынке, поскольку регион ждет температура ниже среднего уровня, уверены эксперты. По прогнозам издания, пиковый спрос только во Франции к концу декабря вырастет на семь процентов и превысит 80 гигаватт. Франция является ключевым экспортером электроэнергии в соседние страны, а это означает, что последствия отключений отразятся на Германии, Испании, Италии и Великобритании.

Например, электроэнергия в Германии в 2022 году подорожает до 230 евро за мегаватт-час. Январский фьючерс вырос на 52 процента (до 600 евро), побив рекорд.