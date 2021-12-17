В Турции произошло отравление контрафактным алкоголем, есть погибшие

В турецкой провинции Сивас пять человек погибли от потребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Зара.

Жизнь четырех человек, отравившихся контрафактным алкоголем, так же находится под угрозой.

Прокуратура начала расследование инцидента.