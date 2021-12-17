https://news.day.az/world/1416651.html В Турции произошло отравление контрафактным алкоголем, есть погибшие
В Турции произошло отравление контрафактным алкоголем, есть погибшие
В турецкой провинции Сивас пять человек погибли от потребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Зара.
Жизнь четырех человек, отравившихся контрафактным алкоголем, так же находится под угрозой.
Прокуратура начала расследование инцидента.
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