https://news.day.az/world/1416653.html Над Японией пролетел метеорит
Над Японией пролетел метеорит
Метеорит пролетел над центральными японскими префектурами Миэ и Сидзуока в ночь с четверга на пятницу. Небесное тело зафиксировали стационарные камеры телеканала HNK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По свидетельствам очевидцев, в небе пролетел "огненный шар", после чего они услышали звук, похожий на взрыв. Также многие жители города Исэ сообщили, что в их домах тряслись окна.
Предполагается, что фрагменты метеорита могли достичь земли. На данный момент у пожарной службы и полиции нет данных о каком-либо ущербе.
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