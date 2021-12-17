Над Японией пролетел метеорит

Метеорит пролетел над центральными японскими префектурами Миэ и Сидзуока в ночь с четверга на пятницу. Небесное тело зафиксировали стационарные камеры телеканала HNK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По свидетельствам очевидцев, в небе пролетел "огненный шар", после чего они услышали звук, похожий на взрыв. Также многие жители города Исэ сообщили, что в их домах тряслись окна.

Предполагается, что фрагменты метеорита могли достичь земли. На данный момент у пожарной службы и полиции нет данных о каком-либо ущербе.