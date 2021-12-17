Ученые выявили тревожный факт в связи с аномальными тепловыми волнами

Ученые Университета штата Вашингтон выявили, что с 2010-х годов волны тепла стали возникать чаще в средних и высоких широтах Северного полушария. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Climate, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали климатические данные, охватывающие 1979-2019 годы. Оказалось, что частота тепловых волн с 80-х годов увеличилась в семь раз. В 2010-х жаркая погода наблюдалась 143 дня из 153 дней в теплые месяцы, с мая по сентябрь. Интенсивность тепловых волн также выросла на 17 процентов, а их географическая протяженность - на 46 процентов.

Известно, что аномальная жара может вызывать катастрофические засухи и лесные пожары, однако одновременное возникновение волн тепла в разных точках земного шара способно значительно усилить угрожающую ситуацию. На примере 2019-2020 годов показано, что в таких случаях мировой урожай сельскохозяйственных культур падает на четыре процента.

Крупные волны тепла ученые определяют как области высокой температуры, существующие три дня или более и охватывающие не менее 1,6 миллиона квадратных километров, что сравнимо с областью Монголии или Ирана. Причиной аномальной жары является общее повышение средней глобальной температуры из-за изменения климата. За прошедшее столетие мир нагрелся на один градус Цельсия, причем две трети этого повышения произошло с 1975 года.