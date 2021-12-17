Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН

Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при Организации объединенных наций (ООН). Им стал советник-посланник Насир Ахмад Фаик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фаик сменил на этом посту дипломата Гулама Исакзая. Как говорится в сообщении, после назначения Фаика представительство страны продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством и странами-членами ООН, чтобы бороться с тяжелой гуманитарной обстановкой, которая сложилась в Афганистане.