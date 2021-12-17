https://news.day.az/world/1416684.html Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при Организации объединенных наций (ООН). Им стал советник-посланник Насир Ахмад Фаик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фаик сменил на этом посту дипломата Гулама Исакзая. Как говорится в сообщении, после назначения Фаика представительство страны продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством и странами-членами ООН, чтобы бороться с тяжелой гуманитарной обстановкой, которая сложилась в Афганистане.
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