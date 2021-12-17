В России готовят онлайн-платформу психологической помощи школьникам

Минпросвещения России ведет подготовку концепции онлайн-платформы, которая будет предназначена для оказания психологической помощи детям и их родителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство, передает Day.Az.

Уже идет согласование будущего сервиса в ряде профильных ведомств.

"В настоящее время проект концепции создания указанной цифровой платформы, разработанный Минпросвещения с учетом предложений Минцифры, Российской академии образования и образовательных организаций высшего образования, проходит процедуру межведомственного согласования", - пояснили в кабинете министров страны.

В кабмине добавили, что доклад о ситуации с разработкой нового сервиса, ориентированного на российских школьников, уже передали в контрольное управление администрации главы государства.

Примерная дата реализации новой онлайн-платформы и сроки окончания разработки пока неизвестны.

Поручение о разработке направили кабмину по итогам встречи Владимира Путина с общественностью по вопросам общего образования. Летом к президенту обратилась директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член ОП России Наталья Агре. Она объяснила, что большое беспокойство у учителей вызывает психологическое состояние учащихся.