В России готовят онлайн-платформу психологической помощи школьникам
Минпросвещения России ведет подготовку концепции онлайн-платформы, которая будет предназначена для оказания психологической помощи детям и их родителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство, передает Day.Az.
Уже идет согласование будущего сервиса в ряде профильных ведомств.
"В настоящее время проект концепции создания указанной цифровой платформы, разработанный Минпросвещения с учетом предложений Минцифры, Российской академии образования и образовательных организаций высшего образования, проходит процедуру межведомственного согласования", - пояснили в кабинете министров страны.
В кабмине добавили, что доклад о ситуации с разработкой нового сервиса, ориентированного на российских школьников, уже передали в контрольное управление администрации главы государства.
Примерная дата реализации новой онлайн-платформы и сроки окончания разработки пока неизвестны.
Поручение о разработке направили кабмину по итогам встречи Владимира Путина с общественностью по вопросам общего образования. Летом к президенту обратилась директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член ОП России Наталья Агре. Она объяснила, что большое беспокойство у учителей вызывает психологическое состояние учащихся.
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