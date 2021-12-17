https://news.day.az/world/1416687.html В Украине такси совершило ДТП, пассажиры вылетели из окна - ФОТО
В Украине такси совершило ДТП, пассажиры вылетели из окна - ФОТО
В Харькове автомобиль службы такси Bolt попал в ДТП. В салоне на момент аварии находились пассажиры, которые вылетели из окон авто и получили травмы. Об этом сообщается в Telegram СТО Харьков, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что авто выезжало из леса на дорогу и не уступило движение легковушке КИА.
По словам свидетелей, водитель - гражданин другой страны.
Пострадавшие были госпитализированы.
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