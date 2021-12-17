Главы Минздравов стран G7 назвали штамм «омикрон» самой опасной угрозой
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Новый штамм коронавируса "омикрон" является наибольшей угрозой для глобального здравоохранения. Об этом заявили министры здравоохранения стран G7 ("Большой семерки" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения", - говорится в заявлении Минздрава Великобритании.

Главы Министерств здравоохранения "Большой семерки" также пришли к выводу, что прервать распространение "омикрона" может совместная работа: равный доступ к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и терапевтическим средствам.