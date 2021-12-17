Талибы застрелили 10-летнюю девочку в Кандагаре

Боевики Талибана обстреляли машину, в которой находилась семья, получившая разрешение на переселение в Канаду. Пуля попала в глаз 10-летней девочке. Как сообщает The Globe And Mail, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организация Aman Lara, которая помогает афганцам переехать в Канаду, подтвердила, что семья девочки находится в списке для эвакуации. Ее отец работал плотником в лагере канадских вооруженных сил в Кандагаре, о чем талибы знали.

При этом у семьи не было паспортов, поэтому они не могли получить визу и уехать. По мнению Aman Lara, машину обстреляли из мотивов мести.