https://news.day.az/world/1416749.html Талибы застрелили 10-летнюю девочку в Кандагаре
Талибы застрелили 10-летнюю девочку в Кандагаре
Боевики Талибана обстреляли машину, в которой находилась семья, получившая разрешение на переселение в Канаду. Пуля попала в глаз 10-летней девочке. Как сообщает The Globe And Mail, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Организация Aman Lara, которая помогает афганцам переехать в Канаду, подтвердила, что семья девочки находится в списке для эвакуации. Ее отец работал плотником в лагере канадских вооруженных сил в Кандагаре, о чем талибы знали.
При этом у семьи не было паспортов, поэтому они не могли получить визу и уехать. По мнению Aman Lara, машину обстреляли из мотивов мести.
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