В Китае начали массовое производство самолетов пятого поколения

Компания Chengdu Aircraft Industrial Group объявила о наращивании темпов производства самолетов пятого поколения. В четвертом квартале 2021 года вырос спрос на истребители Chengdu J-20 со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Military Watch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

В публикации отмечают, что истребитель вступил в фазу массового производства. Китайский производитель заявил о рекордных поставках самолетов китайским военным. Одной из причин наращивания темпов производства назвали разработку китайского двигателя WS-10B.

Новый силовой агрегат получили истребители J-20A и J-20B. Китайские двигатели заменили российские силовые агрегаты, которые использовали на первых модификациях самолета.