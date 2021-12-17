Остров Пальма: вулкан Кумбре-Вьеха засыпает?

Теперь, когда вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма, по всей видимости, успокоился, команда ученых смогла, наконец, подняться наверх и впервые за три месяца заглянуть внутрь его кратера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, совсем недавно вокруг растекалась бурлящая лава и рассыпался пепел. Сейчас на этом месте - обычное углубление, откуда поднимаются фумаролы - струи вулканического газа.

Следов извержения не было видно уже более 48 часов. Но нужно подождать еще десять дней, чтобы констатировать, что вулкан точно засыпает.

"Сейсмическая активность локализована, потому что толчки исчезли. Это позволяет нам улавливать сейсмические сигналы более низкой магнитуды. В этот момент нет никаких значительных искажений. А выбросов углекислого газа, которые мы измерили вчера, очень мало", - говорит директор Национального географического института Испании на Канарских островах Мария Хосе Бланко.

Извержение вулкана стало в истории острова самым долгим с XVI века. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, около трех тысяч строений были разрушены, а плантации бананов, - от экспорта которых зависит экономика Пальмы, - оказались разорены.