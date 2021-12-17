COVID-19 в Европе: антирекорды и новые ограничения

Чтобы попасть в Италию, предоставить отрицательный ПЦР-тест на инфекцию придется всем путешественникам, даже если они полностью вакцинированы. В четверг на Апеннинах было выявлено более 26 тысяч зараженных, что стало очередным антирекордом.

Франция ужесточает въезд с территории Соединенного Королевства. Приезжающим в республику британцам придется отправляться на семидневную самоизоляцию. В случае негативного теста, сделанного во Франции, выйти из карантина будет можно через 48 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, для стран ЕС такие меры не вводятся. Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы не собираемся требовать тесты от граждан государств Европейского Союза, поскольку мы хотим сохранить свободное передвижение людей в рамках ЕС. К тому же это не имеет смысла. Как только в одной стране ЕС обнаруживается тот или другой штамм коронавируса, он стремительно распространяется на другие государства".

В Великобритании количество выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 88 тысяч. Это максимальный показатель с начала пандемии. Что бы сдержать рост числа заболевших, власти расширяют кампанию по ревакцинации населения.

Германия неожиданно столкнулась нехваткой вакцин.

Kарл Лаутербах, глава минздрава ФРГ: "Нам необходимо иметь в наличии 50 миллионов бустерных доз и еще 20 миллионов доз для первичной и вторичной вакцинации. На данный момент вакцин недостаточно. Но и это не самое главное. Проблема в том, что даже если мы используем все эти препараты для ревакцинации, кампания все равно будет слишком медленной и завершится в конце марта".

Штамм омикрон заставил Грецию принять экстренные меры для приезжающих из-за рубежа. С 19 декабря страна будет принимать гостей с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72-часа до прибытия. Цель, как заявляют власти - выиграть время и привить бустерной дозой как можно больше граждан.