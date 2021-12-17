Во Франции хоронят утонувших в Ла-Манше мигрантов

Во французском Лилле одна из мечетей организовала похороны четырёх мигрантов, утонувших в проливе Ла-Манш в прошлом месяце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они и ещё 23 человека погибли при крушении в районе Кале лодки, следовавшей в Великобританию.

Это самая масштабная по числу жертв трагедия на данном маршруте следования нелегалов.

Амар Ласфар, имам мечети Аль-Иман в Лилле:

"Солидарность, взаимопомощь, взаимовыручка - эти понятия имеют духовное, религиозное значение. Они отображены в нашем девизе: свобода, равенство, братство. Религиозные объединения таким образом присоединяются к обществу, не то чтобы в плане политическом, в социальном плане. Общество не может существовать без солидарности".

Несмотря на явный риск для жизни и усиление властями обеих стран контроля над этой территорией, нелегалы не оставляют попыток переплыть Ла Манш, чтобы попасть на британский берег.

В этом году и по этому маршруту в Соединённое Королевство незаконно въехали свыше 25 тысяч мигрантов.