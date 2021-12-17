https://news.day.az/world/1416795.html Первая серия «ЭпиВакКороны-Н» вышла в гражданский оборот
Первая серия «ЭпиВакКороны-Н» вышла в гражданский оборот
Первая серия разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" выпущена в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 17 декабря, пишет ТАСС, передает Day.Az.
Уточняется, что речь идет о 12 тысячах доз препарата от COVID-19.
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