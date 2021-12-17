В Киеве два грузовика сбили двух пешеходов - ВИДЕО
В Киеве на Брест-Литовском шоссе в четверг, 16 декабря, произошло двойное ДТП, два грузовика сбили двух пешеходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом в Facebook сообщают Вартові Еспресо.
"Под колесами двух грузовиков Renault Master погибли двое мужчин, перебегавших дорогу в запрещенном для перехода месте", - говорится в сообщении.
По словам водителей, они на двух грузовых автомобилях Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода.
Внезапно на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой. Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.
Отмечается, что пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП.
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