В Киеве два грузовика сбили двух пешеходов

В Киеве на Брест-Литовском шоссе в четверг, 16 декабря, произошло двойное ДТП, два грузовика сбили двух пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом в Facebook сообщают Вартові Еспресо.

"Под колесами двух грузовиков Renault Master погибли двое мужчин, перебегавших дорогу в запрещенном для перехода месте", - говорится в сообщении.

По словам водителей, они на двух грузовых автомобилях Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода.

Внезапно на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой. Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП.