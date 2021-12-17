В Шереметьево загорелась машина наземных служб

В аэропорту Шереметьево загорелась спецтехника марки Mercedes-Benz, которая развозит бортовое питание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Пламя в кабине кейтерингового автолифта вспыхнуло во время обслуживания рейса в Ереван. Причиной возгорания называют замыкание электропроводки, никто не пострадал.

Днем ранее в аэропорту Шереметьево самолет перевернул поливальную машину, которая зацепилась за него стрелой. Видео инцидента с поливальной машиной и Airbus A350-900, вылетающим в Мексику, появилось в Сети. Сообщалось, что водитель машины для обработки намерзающей жидкостью получил переломы.