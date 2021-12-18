В КНДР запретили смеяться в дни траура по Ким Чен Иру

Власти Северной Кореи запретили жителям во время 11-дневного траура по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира смеяться, отмечать дни рождения, хоронить близких и громко плакать, сообщает RFA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что во время траура местные жители не могут проводить досуг, совершать покупки и пить алкоголь.

В дни прошлогодних трауров граждан в состоянии опьянения арестовывали. По словам местных жителей, такие люди считались идеологическими преступниками, их увозили и больше их никто не видел. Партийное руководство организовало специализированные бригады полиции.

"Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как траур закончится. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они припадают на траур", - поделились местные жители.

Как известно, Ким Чен Ир стал руководителем Северной Кореи после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году и возглавлял страну до 2011-го, пока не умер сам.

В годы правления Ким Чен Ира в Северной Корее была политика прославления и обожествления его личности. Северную Корею в годы правления Ким Чен Ира периодически обвиняли в нарушениях прав человека, таких как публичные казни, рабство, принуждения к абортам, похищения японских и южнокорейских граждан, а также создание трудовых концентрационных лагерей.

После смерти Ким Чен Ира власть вновь перешла по наследству - сыну Ким Чен Ыну.