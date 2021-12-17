Британская компания ввела декретный отпуск по уходу за внуками

Британское турагентство Saga, специализирующееся на путешествиях для людей старшего возраста, объявило о введении недельного оплачиваемого отпуска для сотрудников, ставших бабушками или дедушками. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В руководстве компании отмечают, что подобные меры нужны, чтобы эмоционально поддержать персонал в ответственные жизненные моменты, а также подчеркнуть вклад людей пожилого возраста в воспитание новых поколений.

"Речь идет о том, чтобы помочь новым бабушкам и дедушкам отпраздновать особый момент и с первого дня сыграть свою роль в растущих семьях", - сказала Джейн Сторм, главный кадровый директор Saga.

Также в Saga уточнили, что теперь все сотрудники организации могут рассчитывать на бесплатные услуги в медицинском пункте для своих внуков.