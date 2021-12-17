В Вене обсуждают переговоры по иранской ядерной сделке

Очередное заседание стран-участниц Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начинается в пятницу в Вене. Стороны планируют в 14:00 по местному времени обсудить результаты проделанной в рамках седьмого раунда венских переговоров работы, которая продолжается с конца ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, европейские участники переговорного процесса объявят по итогам заседания о перерыве в работе из-за Рождества. Они намерены отправиться в свои столицы для проведения консультаций. Возобновить работу планируется после рождественских праздников, отмечают западные дипломатические источники.