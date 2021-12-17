Регулятор ЕС не одобрит препарат Merck для лечения COVID-19 до Рождества

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не вынесет решение по одобрению использования молнупиравира американской компании Merck для лечения пациентов с коронавирусом до Рождества. Об этом в пятницу со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, европейские власти в настоящее время пытаются сосредоточиться на увеличении ассортимента лекарств, которые могут быть эффективны против омикрон-штамма. При этом, по словам источника, перед Рождеством ожидается вынесение еврорегулятором решения по реализации лекарственного препарата Remdesivir.

Агентство еще не выдало регистрационное удостоверение для этого лекарства, которое подразумевает одобрение его использования на территории Евросоюза. 23 ноября EMA получило заявку на выдачу данного документа для Lagevrio (торговое название молнупиравира). Тогда регулятор заявил, что проведет оценку преимуществ и рисков Lagevrio по ускоренному графику.

При этом 19 ноября европейский регулятор выдал рекомендацию по использованию этого лекарства. В соответствии с ней препарат может использоваться для лечения взрослых пациентов, которым не требуется кислородная поддержка и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Лекарство должно применяться как можно скорее после выявления заболевания и не позднее, чем через пять дней после появления первых симптомов. Препарат не рекомендован беременным женщинам.

Выдачу рекомендации для лекарства, не одобренного в ЕС, в EMA пояснили необходимостью поддержки национальных властей, которые могут принять решение по использованию Lagevrio до выдачи регистрационного удостоверения, например, в чрезвычайных обстоятельствах, в свете роста заболеваемости и смертности от коронавируса.

Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2. Некоторые эксперты, как отмечают американские СМИ, ставят под сомнение эффективность и безопасность препарата.