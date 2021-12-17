https://news.day.az/world/1416983.html Биржа Стамбула объявила о приостановке работы
Биржа Стамбула объявила о приостановке работы
Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры, передает Day.Az со ссылкой турецкие СМИ.
Отметим, что в Турции продолжается рост курса иностранной валюты по отношению к лире. Сегодня курс доллара достиг 17 лир.
Центробанк Турции накануне принял решение снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов.
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