В Вене завершился седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе завершили седьмой раунд переговоров в австрийской столице. Об этом сообщил в пятницу глава российской делегации и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заседание Совместной комиссии по СВПД, а также седьмой раунд венских переговоров завершены. Переговоры скоро возобновятся", - написал он в Twitter.

Как ранее отмечали дипломатические источники, европейские участники консультаций намерены взять перерыв в работе в связи с Рождеством, поэтому возобновить работу планируется после праздников.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки и отмене санкций США в отношении исламской республики начался 29 ноября. 9 декабря он возобновился после консультаций участников в их странах. Переговорщики уже подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были сформированы к июню 2021 года в ходе шести раундов. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.

В течение этой недели в Вене продолжали работу две рабочие группы - по снятию санкций и ядерным вопросам. Они занимаются согласованием позиций переговорщиков. В дальнейшем планируется задействовать третью группу с целью выполнения будущей договоренности.