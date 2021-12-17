Глава Минздрава ФРГ предупредил о возникновении пятой волны пандемии из-за омикрон-штамма

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предупредил о возникновении в стране масштабной пятой волны пандемии коронавируса в связи со стремительным распространением омикрон-штамма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я исхожу из того, что будет масштабная пятая волна [коронавируса]. Эта волна будет серьезным вызовом для нашей системы здравоохранения", - отметил Лаутербах. "С моей точки зрения, мы не можем ее [волну] избежать", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Ганновере.

"Мы должны подготовиться к вызову, с которым еще не сталкивались в такой форме", - констатировал глава Минздрава ФРГ и заметил, что страна переживает ключевой момент пандемии. В связи с этим он вновь призвал проводить более активную кампанию по ревакцинации населения против коронавируса.

В четверг глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер высказал мнение, что распространение штамма "омикрон" грозит обострить ситуацию с коронавирусом в Германии, причем это касается и привитых жителей. В этом контексте он подчеркнул, что, хотя пока вариант "дельта" является доминирующим в стране, однако все может измениться и это лишь вопрос времени. Вместе с тем Вилер указал на то, что "омикрон" "заразнее, чем "дельта", и приведет к повышению числа инфицированных".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных данным вариантом выявлено в ЮАР.