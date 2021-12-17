ЮАР передает в дар другим странам Африки 2 млн доз вакцины от COVID-19

Южно-Африканская Республика передает в дар другим странам Африки 2 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом объявило в пятницу правительство ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данное пожертвование олицетворяет солидарность ЮАР с народами континента в нашей совместной борьбе с беспрецедентной угрозой [в лице COVID-19] общественному здоровью и экономическому процветанию", - говорится в заявлении южноафриканских властей. Партия произведенной на территории ЮАР вакцины Johnson & Johnson в количестве 2 млн доз поступит в начале будущего года в Африканский союз, а затем будет передана государствам континента с наиболее низким уровнем жизни.

В ЮАР вакцину на основе соглашения с фармацевтической группой Johnson & Johnson производит компания Aspen на своем предприятии в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет). Первая партия южноафриканской вакцины от COVID-19 была выпущена в конце июля текущего года.

Как заявила накануне на брифинге глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти, Африка вступила в четвертую по счету волну пандемии коронавируса. "Сейчас в Африке наблюдается самый быстрый рост количества инфицированных коронавирусом с мая, что является следствием распространения омикрон-штамма, - отметила она. - Число новых случаев заболевания COVID-19 удваивается каждые пять дней". Моэти подчеркнула, что гражданам необходимо проявлять повышенную бдительность, а властям - обеспечивать высокие темпы вакцинации.