Париж подаст в ЕК запрос на спор с Британией по рыболовным лицензиям

Часть запрошенных французскими рыбаками у Лондона лицензий на промысел в британских водах так и не была выдана, теперь Париж в ближайшие дни намерен обратиться в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой начать юридическую процедуру против Великобритании. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы попросим Европейскую комиссию в ближайшие несколько дней начать спор, юридическую процедуру в отношении лицензий, на которые мы имеем право, которые являются самыми приоритетными, самыми важными", - приводит его слова агентство AFP. Данная процедура будет проводиться в рамках Партнерского совета, созданного для контроля за соблюдением соглашений, достигнутых по итогам переговорного процесса о выходе Великобритании из ЕС.

Данное заявление прозвучало после завершения совещания в Елисейском дворце, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил принять участие представителей французской рыболовной отрасли и представителей регионов, пострадавших от ситуации с разрешениями на вылов. Министр по делам моря Анник Жирарден, со своей стороны, сообщила, что "все еще ожидается получение 73 лицензий". Она заверила, что Франция продолжит обсуждать с Соединенным Королевством пути выхода из сложившейся ситуации и что власти изучают возможности по предоставлению компенсаций рыбакам.

"Президент хочет, чтобы мы точно определили план поддержки рыбаков [, у которых не будет лицензий,] и работали с учетом индивидуальных условий каждого", - пояснила Жирарден. Полномочный представитель президента по этому вопросу должен быть назначен на следующей неделе, уточнила она.

На прошлой неделе Жирарден заявила на слушаниях в Сенате (верхней палате парламента) Франции, что Париж намерен обратиться к Еврокомиссии с просьбой организовать заседание Партнерского совета, если Лондон не выдаст все запрошенные разрешения на промысел французским рыбакам. При этом в качестве ключевой даты было названо 10 декабря. Однако с тех пор Париж не принял никаких ограничений в отношении Великобритании в данной отрасли и не подал запрос в ЕК о начале юридической процедуры в отношении Лондона.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на рыбный промысел. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября. Однако президент Франции Макрон заявил, что не будет вводить санкции до окончания переговоров о рыболовстве.