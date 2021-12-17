https://news.day.az/world/1417022.html В МИД Ирана сказали, когда возобновятся переговоры по иранской ядерной программе
В МИД Ирана сказали, когда возобновятся переговоры по иранской ядерной программе
Переговоры по иранской ядерной программе в Вене продолжатся через несколько дней.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ИРНА, сказал заместитель главы МИД Ирана, высокопоставленный переговорщик Али Багери.
"После консультаций с другими делегациями я встретился с Энрике Морой вчера днем, чтобы оценить ситуацию и обсудить дальнейшие шаги", - написал он в Твиттере.
"На этой неделе мы добились хорошего прогресса. Сегодня у нас будет совместная комиссия и после перерыва в несколько дней мы продолжим переговоры", - добавил он.
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