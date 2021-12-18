Создано экономящее энергию умное окно

Ученые Технологического университета Наньян в Сингапуре (NTU) создали оконное стекло, которое адаптируется к погодным условиям и позволяет экономить энергию. Исследование было опубликовано в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стекло со специальной пленкой реагирует на температуру и степень естественного освещения на улице и меняет свои свойства. В зависимости от ситуации умное окно либо снижает попадание солнечного света в помещение, либо способствует прохождению солнечных лучей. Ученые считают, что их изобретение позволит сэкономить ресурсы для обогрева или охлаждения дома.

Адаптивное оконное стекло разработано с использованием слоев композита, наночастиц диоксида ванадия, метилметакрилата и покрытия с низким коэффициентом излучения. В жаркое время стекло подавляет свет в ближнем инфракрасном диапазоне, одновременно усиливая длинноволновое инфракрасное излучение, что охлаждает помещение. В холодное время года устройство концентрирует солнечный свет и направляет его в комнату. Для его работы не требуется подключения к электроэнергии.

По словам ведущего автора исследования профессора Лонга Йи, оконный проем считается наименее энергоэффективной частью дома. В американских домохозяйствах потребление энергии в зданиях, связанное с окнами, составляет примерно четыре процента от общего потребления электричества в год.