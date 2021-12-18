В ЮАР уменьшается число заболевших коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом составило в ЮАР за последние 24 часа 20 713 человек по сравнению с 24 785 накануне.

Об этом сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний на своем портале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольший прирост числа заболевших продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 5 850 по сравнению с 6 744 сутки назад. Как заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла, четвертая волна пандемии коронавируса, вызванная омикрон-штаммом, достигла за 22 дня своего пика в эпицентре его распространения в стране - провинции Гаутенг. На второй позиции по числу новых зараженных COVID-19 - провинция Квазулу-Наталь с 5 134 инфицированными по сравнению с 5 821 сутки назад.

За прошедшие 24 часа было сделано 68 180 ПЦР-тестов, доля положительных результатов составляет 30,4%.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 439 человек по сравнению с 347 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом - 7 932. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 35 пациентов по сравнению с 36 накануне.

Паахла отметил, что, несмотря на тот факт, что четвертая волна поднялась круче трех предыдущих и превысила их по числу заразившихся, вызванное омикрон-штаммом коронавируса заболевание переносится легче. "Мы не фиксируем столь значительное количество госпитализаций, как при предыдущих трех волнах COVID-19, - указал он. - Лишь 1,7% инфицированных были госпитализированы за последнюю неделю по сравнению с 19% за тот же период при [вспышке из-за] дельта-штамма".