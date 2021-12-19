Сотни ученых, включая нобелевских лауреатов, призвали Байдена сократить ядерный арсенал

Около 700 ученых и инженеров призвали президента США Джо Байдена включить в новый обзор ядерной политики (NPR) масштабный план по сокращению арсенала ракет и боеголовок. Письмо ученых опубликовала New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обращение к президенту подготовила общественная организация "Союз неравнодушных ученых" (The Union of Concerned Scientists, UCS). Письмо подписали почти 700 деятелей науки, включая 21 лауреата Нобелевской премии и 69 членов американской Национальной академии наук.

"Сохраняющаяся угроза самому нашему существованию из-за обилия ядерного оружия во всем мире может быть устранена только путем его значительного сокращения и, в конечном итоге, устранения", - заявил Джером Фридман, лауреат Нобелевской премии по физике 1990 года.

Представитель UCS в Вашингтоне и исполняющий обязанности директора Программы глобальной безопасности Стивен Янг считает, что мир сейчас переживает самое опасное время с периода "холодной войны".

По состоянию на июль текущего года в США было развернуто 1357 единиц ядерного оружия. По словам ученых, во времена президентства Барака Обамы - с 2009 по 2017 год - было установлено, что для защиты страны будет достаточно не более тысячи единиц оружия.