https://news.day.az/world/1417060.html В Киеве легковушка протаранила 15 припаркованных машин - ФОТО
В Киеве легковушка протаранила 15 припаркованных машин - ФОТО
В Оболонском районе Киева в ночь на субботу, 18 декабря, легковое авто Toyota Camry врезалось в более десяти припаркованных у дороги авто и загорелось. Водитель скрылся, информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщается, массовое ДТП произошло на улице Вышгородской, возле ЖК Парковый городок.
"По свидетельству очевидцев, пострадали 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли правоохранители, медики и пожарные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре