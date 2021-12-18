Главой городского совета Нью-Йорка впервые станет афроамериканка

Демократка Эдриен Адамс в пятницу одержала победу в борьбе за должность главы городского совета Нью-Йорка, второй по значимости пост в руководстве крупнейшего мегаполиса США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета The New York Times, она станет первой темнокожей женщиной, которая займет этот пост.

Уроженка района Квинс, 61-летняя однофамилица избранного мэра города Эрика Адамса смогла заручиться поддержкой 32 членов совета, получив на шесть голосов больше необходимого. Как отмечает издание, в течение всей борьбы будущий мэр воздерживался от публичной поддержки, однако в частных беседах выражал одобрение ее кандидатуры.

"Я горда получить поддержку и доверие моих коллег, чтобы стать их спикером. Наша коалиция представляет все самое лучшее в нашем городе. Вместе мы готовы решать огромные вызовы, которые стоят перед нами", - приводит The New York Times заявление Адамс.

Формальное голосование по кандидатуре состоится в январе после принесения присяги избранным в ноябре новым составом совета, который станет самым инклюзивным в истории. Сама Адамс является его членом с 2017 года.