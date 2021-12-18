В Дании планируется усилить карантинные ограничения - власти пытаются сдержать распространение COVID-19 и новый штамм коронавируса "омикрон". Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пятницу правительство Дании сообщило о 11 559 случаях заболевания и заявило, что на новый вариант, который является более заразным, теперь приходится пятая часть новых случаев, регистрируемых ежедневно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что ограничения, требующие одобрения парламента, будут включать ограничение на посещения магазинов, закрытие театров, других развлекательных заведений и конференц-центров, а также обязательное требование к ношению маски в большинстве общественных мест.

Так, планируется ввести масочный режим в учебных заведениях и религиозных сооружениях - в настоящее время маски в Дании обязательны в общественном транспорте и торговых заведениях.

Власти также советуют жителям ограничить социальные контакты во время рождественских праздников.