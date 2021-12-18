Президент Чехии утвердил новое правительство

Спустя почти два месяца после парламентских выборов в Чехии президент республики Милош Земан утвердил в пятницу, 17 декабря, новый правоцентристский кабинет. "В соответствии с конституцией <...> президент сегодня назначил членов нового правительства", - заявил глава канцелярии Земана Вратислав Минарж, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сформировавшая либерально-консервативное правительство коалиция из пяти партий по результатам выборов, прошедших в начале октября, получила большинство в Палате депутатов - 108 мандатов из 200. Кабинет возглавил 57-летний профессор политологии Петр Фиала, сменивший на посту премьера популиста и миллиардера Андрея Бабиша, который попал под огонь критики в связи с финансовыми разоблачениями "Досье Пандоры".