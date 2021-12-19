Опасному для планеты топливу предсказали рекордный спрос

Выработка электроэнергии угольными станциями в 2021 году вырастет на девять процентов. Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что в этом году генерация угольной электроэнергии достигнет нового мирового рекорда на фоне экономического подъема. В 2022 году наивысшего уровня достигнет спрос на сам уголь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Восстановлению спроса на уголь способствовал глобальный дефицит предложения газа, который спровоцировал рекордно высокие цены по всему миру. По итогам года рост спроса составит шесть процентов. Хотя этот показатель не дотягивает до рекордных уровней спроса на топливо в 2013 и 2014 годах, МЭА предупреждает, что без политического вмешательства максимум может быть превзойден в следующем году.

В 2020 году угольная генерация электроэнергии падала на четыре процента, так как пандемия коронавируса вызвала замедление мировой экономики. Однако в условиях ее восстановления, по оценкам МЭА, развитие низкоуглеродной энергетики не успевало за спросом, в результате чего многие страны стали больше полагаться на электростанции, работающие на опасном для планеты топливе.