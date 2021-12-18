Южная Корея ужесточила карантинные меры

Власти Республики Корея ужесточили в субботу карантинные меры в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Максимальное число участников частных встреч по всей стране сокращено до четырех человек, все они должны быть полностью вакцинированными. Те, кто не прошел вакцинацию, могут посещать предприятия общественного питания в одиночку, либо покупать блюда навынос. Рестораны могут принимать посетителей до 21 часа, а кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе должны закрываться в 22 часа. Вход в общественные заведения будет осуществляться исключительно по вакцинным пропускам.

Школы в столичном регионе вновь переходят на частично удаленный режим работы, на очных занятиях должно присутствовать не более двух третей учеников. Число посетителей спортивных мероприятий и концертов, проходящих на свежем воздухе, ограничено тремя сотнями. Авиакомпании одна за другой отказываются от возобновления рейсов по популярным туристическим направлениям.

Как ранее указал премьер-министр страны Ким Бу Гём, ужесточение карантинных мер - вынужденный шаг в условиях роста числа новых случаев COVID-19 и смертности, количества находящихся в тяжелом и критическом состоянии пациентов, а также распространения омикрон-штамма коронавируса.