В России перекрыли федеральную трассу из-за крупного ДТП

Движение на федеральной трассе в России полностью перекрыто после крупного ДТП. Об этом ТАСС в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии, передает Day.Az.

Авария произошла около 8:00 по местному времени в Иглинском районе на 1536-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск.

Согласно предварительным данным, столкнулись четыре грузовых автомобиля - Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Для легковых авто организовали объезд через ближайшие села. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.