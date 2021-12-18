В ДТП, произошедшем в малайзийском штате Селангор, погибли по меньшей мере 10 человек, среди которых - восемь детей. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные экстренные службы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что ДТП с участием нескольких автомобилей на скоростном шоссе произошло вечером в пятницу.

По словам главы департамента пожарно-спасательной службы штата Селангор Норазама Хамиса, столкновение произошло между тремя легковыми машинами и грузовиком с полуприцепом.

"В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв - дети", - сказал он.

Спасателям пришлось применить кран, чтобы поднять трейлер из раздавленного автомобиля и извлечь пострадавших.