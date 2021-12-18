Полиция задержала лихача на каршеринговом авто в России

Появилось видео с регистратора машины ДПС, на котором видно, как разворачивается погоня за каршеринговым автомобилем с нетрезвым 20-летним парнем за рулем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как полицейский сперва выходит на проезжую часть, чтобы остановить несущийся Volkswagen, но он проезжает мимо. Инспектор садится в машину и разворачивается погоня. По предварительным данным, скорость движения Volkswagenа была около 160 километров в час, водитель не тормозил ни на красный свет, ни на перекрестках.

На крутом повороте молодой человек не справился с управлением и налетел на бордюр. После чего машину подбросило вверх и перевернуло несколько раз. Водитель остался цел, пострадал его непристегнутый 19-летний пассажир, он госпитализирован.

"Полицейские на месте ДТП провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, по результатам которого установлено алкогольное опьянение - 0,495 мг/л в выдыхаемом воздухе", - приводит сообщение ГИБДД Екатеринбурга портал e1.ru.