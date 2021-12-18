https://news.day.az/world/1417176.html В Швеции сожгли рождественского козла - ФОТО
В Швеции сожгли рождественского козла - ФОТО
В шведском Евле перед Рождеством по традиции была установлена соломенная фигура козла, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Впервые такую инсталляцию возвели в городе еще в 1966 году. Тогда его подожгли.
С тех пор каждый год козла пытаются сжечь, сбить автомобилем, похитить. Вокруг статуи установлены камеры наблюдения.
Однако и в этом году соломенного козла подожгли, от фигуры остался только каркас. По подозрению в преступлении задержан 40-летний мужчина.
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