Австрия узаконила право на медицинский суицид

Парламент Австрии одобрил закон, позволяющий хронически или неизлечимо больным людям оговаривать свою волю и принимать решение об уходе из жизни путем суицида при строго определенных обстоятельствах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Австрийские законодатели одобрили новые правила большинством голосов, при этом только одна из трех оппозиционных партий проголосовала против. Изменения назрели после того, как в прошлом году федеральный суд отменил положение законодательства, запрещающее любые формы активной помощи тем, кто хочет покончить с собой.

Альма Задич, министр юстиции Австрии: "Мы все хотим, чтобы наши близкие и члены семьи чувствовали себя хорошо в конце жизни. Чтобы они достойно провели свои последние годы, и при этом чтобы они получали необходимую поддержку, в которой нуждаются. В то же время, никто не должен выбирать способ умереть, когда есть другие варианты. Никто не должен выбирать этот путь из-за личной ситуации, финансового положения или по семейным обстоятельствам".

Закон вступит в силу 1 января 2022 года и детализирует основные правила. Он нацелен на предотвращение злоупотреблений. Люди, которые хотят воспользоваться этой возможностью, должны будут проконсультироваться как минимум с двумя врачами и направить заявление на самоубийство нотариусу или адвокату.