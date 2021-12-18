Врачи ошибочно привили младенца от COVID в Южной Корее

Семимесячного малыша в Южной Корее по ошибке привили от новой коронавирусной инфекции вместо гриппа. Об этом сообщает агентство Yonhap New со ссылкой на местные власти города Соннам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как выяснилось, в этом городке врачи ввели ребенку дозу вакцины Moderna от COVID-19, рассчитанную на взрослого человека. Ее должны были использовать для матери малыша.

Инцидент произошел еще 29 сентября. Ребенка положили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов не возникло. Однако родители малыша подали судебное заявление на педиатра, настаивая на компенсации за ошибочно введенную инъекцию в качестве морального ущерба.