Умерла самая старая жительница Китая

Умерла Алимихан Сейти - самая старая жительница Китая. Ей было 135 лет. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Женщина проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Она вела довольно активный образ жизни: занималась домашним хозяйством, обходилась почти без чужой помощи, регулярно гуляла и помогала внукам ухаживать за правнуками.

Поселок Кумушерик, где проживала Алимхан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей. Там много пожилых людей, которым больше 90 лет. Власти страны заботятся о людях преклонного возраста этого населенного пункта. Правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.