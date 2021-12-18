Распространение COVID-19 в России

Еще 27 434 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. На Москву пришлось 2 283 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге выявили 1 997 инфицированных, в Московской области - 1 683.

В стране умерли от вируса за сутки 1 076 человек.