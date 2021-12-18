https://news.day.az/world/1417199.html Распространение COVID-19 в России - статистика за сутки
Распространение COVID-19 в России - статистика за сутки
Еще 27 434 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. На Москву пришлось 2 283 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге выявили 1 997 инфицированных, в Московской области - 1 683.
В стране умерли от вируса за сутки 1 076 человек.
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