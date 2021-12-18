Спасение застрявшего в заборе детсада олененка сняли на камеру

В Волгограде спасли олененка, застрявшего в заборе детского сада, и выпустили его в естественную среду.

Видео спасения публикует ТАСС, передает Day.Az.

На появившихся в сети кадрах животное достают из машины, развязывают ему лапы и отпускают. Олененок на видео на огромной скорости убегает в темноту.