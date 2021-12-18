https://news.day.az/world/1417211.html Спасение застрявшего в заборе детсада олененка сняли на камеру - ВИДЕО
Спасение застрявшего в заборе детсада олененка сняли на камеру - ВИДЕО
В Волгограде спасли олененка, застрявшего в заборе детского сада, и выпустили его в естественную среду.
Видео спасения публикует ТАСС, передает Day.Az.
На появившихся в сети кадрах животное достают из машины, развязывают ему лапы и отпускают. Олененок на видео на огромной скорости убегает в темноту.
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