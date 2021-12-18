https://news.day.az/world/1417214.html Наводнение в Малайзии затопило улицы и смыло мосты - ФОТО - ВИДЕО
Наводнение в Малайзии затопило улицы и смыло мосты - ФОТО - ВИДЕО
Из-за продолжающихся уже 48 часов проливных дождей несколько районов Малайзии фактически ушли под воду.
Как сообщает Malaysia Now, больше всего пострадали Малакка, Селангор, Негери-Сембилан, Келантан, Паханг и Теренггану, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В Келантане число эвакуированных жителей выросло до 798 человек, это 170 семей. По данным департамента ирригации и дренажа штата, уровень воды в двух главных реках Келантана достиг опасной отметки.
В Кланге, в штате Селангор затоплено 50 домов. 199 человек эвакуированы из Паханга. Глубина воды на затопленных улицах в некоторых местах достигает метра.
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