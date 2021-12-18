В России загорелся троллейбус с пассажирами

В Челябинске во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На проспекте Ленина в кабине водителя вспыхнуло пламя. Очевидцы записали на видео горение троллейбуса и момент начала тушения.

По предварительной информации, пассажиры быстро покинули горящее ТС, никто не пострадал. Специалисты будут выяснять причину ЧП.