https://news.day.az/world/1417215.html В России загорелся троллейбус с пассажирами - ВИДЕО
В России загорелся троллейбус с пассажирами - ВИДЕО
В Челябинске во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На проспекте Ленина в кабине водителя вспыхнуло пламя. Очевидцы записали на видео горение троллейбуса и момент начала тушения.
По предварительной информации, пассажиры быстро покинули горящее ТС, никто не пострадал. Специалисты будут выяснять причину ЧП.
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