Пожарных и медперсонал во Франции обяжут ревакцинироваться

Французские власти вводят обязательную ревакцинацию пожарных и медперсонала 30 января. Об этом министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран сообщил в субботу в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы усилим обязательство вакцинировать медперсонал и пожарных третьей дозой [вакцины от коронавируса], начиная с 30 января", - сказал Веран. По его словам, это необходимо, чтобы избежать увеличения числа сотрудников этих категорий, которые не могут выходить на работу из-за заражения ковидом и карантина после контактов с инфицированными.

По данным главы Минздрава, несколько кластеров заражения новым штаммом "омикрон" выявлено во Франции, в том числе в парижском регионе.

В стране отменят концерты и фейерверки в новогоднюю ночь. В начале января правительство обсудит законопроект, который предусматривает замену санитарных пропусков на сертификаты о вакцинации. Наличие такого сертификата, выдаваемого только привитым, будет необходимо для доступа в места отдыха и культурные учреждения. Пока санитарный пропуск выписывается как после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании.

Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".