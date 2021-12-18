Беспилотники Bayraktar поступили на вооружение еще одной страны

Беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, осмотрел беспилотные летательные аппараты Bayraktar, поступившие на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, главе государства "рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу".

"Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ", - уточняется в сообщении.